Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по украинскому военному аэродрому, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сводке военного ведомства.