Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сводке военного ведомства.