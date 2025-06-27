«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сводке военного ведомства.
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по украинскому военному аэродрому, сообщило министерство обороны РФ.