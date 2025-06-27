ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий «Запада»

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Запад” освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства за период с 21 по 27 июня.
Отмечается, что за это время военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.
«Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, а также бронеавтомобиль Cobra II турецкого производства», — добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, они уничтожили 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.