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ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Запад» за неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области, ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Запад” освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства за период с 21 по 27 июня.

Отмечается, что за это время военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

«Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, а также бронеавтомобиль Cobra II турецкого производства», — добавили в Минобороны РФ.

Кроме того, они уничтожили 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.

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