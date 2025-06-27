ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий «Юга» за неделю

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов»* (запрещен в РФ).