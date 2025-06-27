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ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий «Юга» за неделю

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили свыше 1 190 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей за неделю, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1 190 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов»* (запрещен в РФ).

Также уточняется, что были уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.

* Террористическая организация, запрещенная в России.