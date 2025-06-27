Российские «Искандеры» ударили по объетам ВСУ Днепропетровске и Самаре

Ранее стало известно, что в ночь на 27 июня российские войска нанесли массированный удар по военному аэродрому на Украине. В течение недели, с 21 по 27 июня, было осуществлено шесть подобных групповых ударов по различным целям ВСУ. Среди поражённых объектов — предприятия ВПК, топливно-энергетическая и портовая инфраструктура, радиолокационные станции ПВО и другие важные объекты противника.