При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте ранен мирный житель Горловки», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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