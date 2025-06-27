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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки ранен при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте ранен мирный житель Горловки», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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