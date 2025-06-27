ВС РФ нанесли групповые удары по аэродрому и предприятиям ВПК Украины
Кроме того, с 21 по 27 июня ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины,
- объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ;
- радиолокационные станции ПВО;
- склады боеприпасов и горючего;
- арсенал минно-торпедного вооружения;
- цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА;
- военные аэродромы;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Армия России освободила восемь населенных пунктов
В Харьковской области бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское.
В ДНР подразделения «Южной» группировки вытеснили противника из поселка Дылеевка, бойцы «Центральной» группировки освободили село Новосергеевка, подразделения группировки «Восток» заняли населенные пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта.
«Север» продвинулся вперед
«Северная» группировка нанесла поражение 11 бригадам, четырем десантно-штурмовым полкам и отряду спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области. На Харьковском направлении бойцы «Севера» атаковали восемь украинских бригад.
За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 1355 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, 10 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла новые рубежи
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и двум пограничным отрядам противника.
ВСУ потеряли более 1410 бойцов, два танка, восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 26 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» углубились в оборону противника
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 14 бригадам противника, в том числе бригаде спецназначения «Азов».
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 190 бойцов, танк, пять боевых бронированных машин и 26 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 21 бригаде и двум штурмовым полкам противника.
ВСУ потеряли более 3295 боевиков, танк, 29 боевых бронированных машин, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV, 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение пяти бригадам, штурмовому полку, полку беспилотных систем противника.
«Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам противника.
ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, боевую бронированную машину, 58 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 32 управляемых авиационных бомбы JDAM;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 1 221 БПЛА самолетного типа.