Из Башкирии в зону СВО прибыла большая гуманитарная колонна

Из Башкирии в зону СВО по поручению Главы башкирии Радия Хабирова прибыл 153-й гуманитарный конвой. Колонну возглавил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. Имущество, адресованное бойцам, доставили в логистический центр республики в ЛНР сегодня утром, сообщает telegram-канал батальона особого назначения имени Салавата Юлаева.
Ирек Сагитов, которого встретили бойцы, заверил их, что помощь от республики будет поступать стабильно, и пожелал воинам скорейшей победы и возвращения домой.
Колонна привезла башкирским подразделениям легковые автомобили, мотоциклы, генераторы, маскировочные сети, стройматериалы, питьевую воду, лекарства, письма и посылки от родных. Серьёзным усилением стала партия из свыше 700 боевых дронов, большая часть из которых ударные FPV-квадрокоптеры, производимые в Башкирии.
«Помощь не только материальная — письма и посылки от родных бесценны. Сейчас план простой: быстренько перегружаемся и едем на позиции. Там ребята уже ждут. Будем вместе разбирать всё, что прислали из дома», — сказал пулемётчик батальона имени Салавата Юлаева с позывным «Китай», подписавший контракт с минобороны осенью 2023 года.
Советник Главы республики Артур Юмагужин отметил, что поддержка поставок БПЛА на передовую ведётся под личным контролем Радия Хабирова. На определённых участках фронта необходимы ударные дроны, а где-то — с тепловизорами. Поэтому республика не просто поставляет дроны, но также наладила чёткую систему распределния военного оборудования под реальные запросы с передовой.
С колонной также прибыла гуманитарка из Альшеевского, Бирского, Белорецкого, Дуванского, Илишевского и Чишминского районов. Волонтёры собрали и отправили землякам бензопилы, запчасти, продукты, мёд и инструменты.