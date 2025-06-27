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Пострадавший от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса» восстановят до осени 2026 года

Власти Татарстана утвердили порядок восстановления казанского жилого комплекса «Лазурные небеса», поврежденного украинскими беспилотниками 21 декабря 2024 года. Ремонтно-восстановительные работы планируют завершить до 31 августа 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Восстановление 37-этажного дома на проспекте Альберта Камалеева проведут за счет средств резервного фонда правительства республики. Из него бюджету Казани выделят межбюджетный трансферт. Распорядителем средств станет министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

21 декабря 2024 года Казань атаковали восемь украинских беспилотников. Шесть из них были направлены на жилые дома. Под удар попали ЖК «Лазурные небеса», «Манхеттен» и дом по улице Клары Цеткин. Наибольшие повреждения получил ЖК’Лазурные небеса". Погибших и пострадавших среди людей не было.

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