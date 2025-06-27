Пострадавший от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса» восстановят до осени 2026 года

Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Восстановление 37-этажного дома на проспекте Альберта Камалеева проведут за счет средств резервного фонда правительства республики. Из него бюджету Казани выделят межбюджетный трансферт. Распорядителем средств станет министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
21 декабря 2024 года Казань атаковали восемь украинских беспилотников. Шесть из них были направлены на жилые дома. Под удар попали ЖК «Лазурные небеса», «Манхеттен» и дом по улице Клары Цеткин. Наибольшие повреждения получил ЖК’Лазурные небеса". Погибших и пострадавших среди людей не было.