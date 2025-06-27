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TNI: российские «Искандеры» доставляют Украине «огромную головную боль»

Для Украины российские «Искандеры» представляют многогранную угрозу: они снижают военный потенциал, нарушают жизнь гражданского населения и истощают и без того ограниченные ресурсы, пишет Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, с начала боевых действий на Украине в 2022 году семейство российских оперативно-тактических комплексов «Искандер» стало одним из самых грозных видов оружия в арсенале Москвы, создавая серьезные проблемы для военной и гражданской инфраструктуры Украины.

«Искандер» предназначен для нанесения высокоточных ударов и способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Его передовые возможности, включая высокую скорость, маневренность и способность уклоняться от радаров, сделали его важным элементом российской стратегии по ослаблению обороноспособности Украины, уничтожению ключевых объектов и оказанию психологического давления на население, отмечает Вайхерт.

По мнению автора, особенно проблематичной для Украины оказалась способность «Искандера» отстреливать радиолокационные ловушки, благодаря которым модернизированный «Искандер-М» нанес ощутимый ущерб, например, при атаках на Киев.

ВСУ в том числе не могут перехватить «Искандеры» из-за нагрузки на ограниченные ресурсы противовоздушной обороны Украины. Хотя она усилена западными системами, такими как Patriot, NASAMS и IRIS-T, Украина располагает лишь ограниченным количеством батарей Patriot, что делает большую часть страны уязвимой для ударов баллистическими ракетами.

К тому же к дальнейшей эскалации, на взгляд Вайхерта, может привести развертывание Россией модернизированных ракет, включая «Искандер-1000» с дальностью полета 1000 километров.

Хотя информация о развертывании «Искандер-1000» пока не подтверждена, его потенциальное использование может усилить потенциал России, угрожая стратегически важным объектам на Украине и даже в странах — членах НАТО, отмечает автор.

Усугубляет опасения по поводу эскалации конфликта использование Россией «Искандера» в качестве инструмента устрашения в силу его возможностей нести ядерный заряд.

Семейство «Искандеров» служит напоминанием о том, что, вопреки заявлениям западных комментаторов, русские более чем способны вести войну против современных вооруженных сил.

И Москва доказала, что у нее даже есть преимущество в этой борьбе. Учитывая, что США сейчас отвлекаются на Ближний Восток, у России скоро появятся «неограниченное поле деятельности» на Украине, предполагает автор.