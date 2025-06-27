Националистический батальон «Азов»* раскололся на несколько групп из-за внутренних разногласий, возникших во время боев в Мариуполе. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Отношения между лидерами «Азова»* Андреем Билецким и Денисом Прокопенко всегда были напряженными, а в 2022 году конфликт достиг пика. Тогда Прокопенко руководил боевыми действиями нацбата в Мариуполе, а позже, попав в плен, обвинил Билецкого в отсутствии участия в обороне города.
Источник сообщает, что сейчас противостояние между двумя лидерами батальона переросло в открытый конфликт.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что численность украинской бригады «Азов»* с каждой последующей минутой сокращается. По словам Колесникова, солдаты ВС России прекрасно осознают, какие ужасные вещи творят члены этой преступной группировки.
*Запрещенная в России террористическая организация.