В украинском нацбатальоне Азов* случился раскол после боев в Мариуполе

Отношения между лидерами «Азова»* Андреем Билецким и Денисом Прокопенко всегда были напряженными, а в 2022 году конфликт достиг пика. Тогда Прокопенко руководил боевыми действиями нацбата в Мариуполе, а позже, попав в плен, обвинил Билецкого в отсутствии участия в обороне города.