Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В украинском нацбатальоне Азов* случился раскол после боев в Мариуполе

Противостояние между двумя лидерами батальона Азова* переросло в открытый конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Националистический батальон «Азов»* раскололся на несколько групп из-за внутренних разногласий, возникших во время боев в Мариуполе. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отношения между лидерами «Азова»* Андреем Билецким и Денисом Прокопенко всегда были напряженными, а в 2022 году конфликт достиг пика. Тогда Прокопенко руководил боевыми действиями нацбата в Мариуполе, а позже, попав в плен, обвинил Билецкого в отсутствии участия в обороне города.

Источник сообщает, что сейчас противостояние между двумя лидерами батальона переросло в открытый конфликт.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что численность украинской бригады «Азов»* с каждой последующей минутой сокращается. По словам Колесникова, солдаты ВС России прекрасно осознают, какие ужасные вещи творят члены этой преступной группировки.

*Запрещенная в России террористическая организация.