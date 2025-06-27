Российские военные начали «прокладывать дорогу» к Боровой в Харьковской области

Российские бойцы активно продвигаются на харьковском направлении. В пятницу, 27 июня, войска освободили Новую Кругляковку. Это стало основой для объединения сил на указанном направлении. Такой информацией поделился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, цитирует РИА Новости.
Он отметил, что военные начали продвижение к поселку Боровая. Сейчас российская администрация пока не имеет доступа в этот населенный пункт, уточнил спикер.
«Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой», — рассказал Виталий Ганчев.
Российские бойцы также продвинулись в восточной части населенного пункта Каменское. Они активно наступают в Запорожской области.