Трамп: США могут отправить на Украину ракеты Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отправить на Украину ракеты. Речь идет о боеприпасах для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом Трамп сказал в пятницу 27 июня.
Ранее американский лидер уже упоминал о том, что США работает над обеспечением доступа Киеву к ракетам Patriot, отметив, что это сложное решение, так как Штаты сами нуждаются в подобных боеприпасах, а также поставляют их Израилю.
При этом на Украине распространялась неофициальная информация о том, что Трамп якобы одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были демонтированы в Израиле.
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