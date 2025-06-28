Минобороны: над российскими регионами сбито 25 украинских БПЛА

Российские силы ПВО сбили 25 беспилотников, при помощи которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории трех российских регионов. Об этом информирует Минобороны России.
«С 20.10 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.
Сообщается, что 12 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 10 — над территорией Республики Крым, 3 — над территорией Орловской области.
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