Намерения Киева наращивать удары по российской территории при помощи беспилотных аппаратов являются переходом к «фашистским методам». Так прокомментировал недавние заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам», — сказал Ивлев РИА Новости, пояснив, что на фронте нет необходимости в дальнобойных ударах, при этом натовские ракеты и дальнобойные беспилотники ВСУ используют для ударов по российским городам и селам.
«Пустое это всё», — резюмировал Ивлев, подчеркнув, что планы Умерова увеличить интенсивность ударов по России не будут осуществлены.
Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о планах расширить удары беспилотниками по территории России, добавив, что Киев готовится для этого закупить десятки тысяч дальнобойных дронов.
После этого депутат Госдумы Нестеренко назвал слова Умерова об атаках на Россию риторикой террористов.