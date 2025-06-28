«Фашистские методы»: В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России

«Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам», — сказал Ивлев РИА Новости, пояснив, что на фронте нет необходимости в дальнобойных ударах, при этом натовские ракеты и дальнобойные беспилотники ВСУ используют для ударов по российским городам и селам.