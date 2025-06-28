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Марочко сообщил о взятии под контроль военными РФ около 50% Юнаковки

Марочко рассказал о существенном продвижении войск РФ в Юнаковке.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска продолжают продвигаться в сумском направлении. Так, бойцы взяли под контроль уже половину территории села Юнаковка. Такой информацией располагает военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Он сообщил о существенном продвижении войск ВС России в Сумской области. По словам военного эксперта, бойцы наступают не только в самой Юнаковке, но и по флангам.

«Хочу отметить, что практически половина населенного пункта находится под нашим контролем», — поделился сведениями Андрей Марочко.

Российские военные также 27 июня освободили Новую Кругляковку в Харьковской области. Это имеет практическое значение для дальнейшего продвижения армии и вытеснения противника с левого берега реки Оскол.