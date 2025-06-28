В Одессе прозвучала серия взрывов

Не менее пяти взрывов прозвучало в Одессе в ночь на субботу 28 июня. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
С 23.43 пятницы 27 июня издание в Telegram-канале несколько раз сообщало о звуках взрывов в этом приморском городе. Позже была опубликована информация о возникшем в одном из районов Одессы пожаре.
Все это происходило на фоне объявленного в городе режима воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области несколько раз фиксировались звуки взрывов в ночь на пятницу 27 июня.
Также сообщалось, что в городе Самар (ранее носил название Новомосковск), который расположен в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, прозвучали взрывы в пятницу 21 июня.
Тем временем российское Минобороны информирует, что сбито 25 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями и над Крымом.