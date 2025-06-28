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В Одессе прозвучала серия взрывов

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Источник: Комсомольская правда

Не менее пяти взрывов прозвучало в Одессе в ночь на субботу 28 июня. Об этом информирует украинское издание «Общественное».

С 23.43 пятницы 27 июня издание в Telegram-канале несколько раз сообщало о звуках взрывов в этом приморском городе. Позже была опубликована информация о возникшем в одном из районов Одессы пожаре.

Все это происходило на фоне объявленного в городе режима воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области несколько раз фиксировались звуки взрывов в ночь на пятницу 27 июня.

Также сообщалось, что в городе Самар (ранее носил название Новомосковск), который расположен в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, прозвучали взрывы в пятницу 21 июня.

Тем временем российское Минобороны информирует, что сбито 25 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями и над Крымом.

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