Российский суд заочно приговорил украинского офицера к пожизненному заключению

Полковник ВСУ Ростислав Карпуша* приговорен к пожизненному лишению свободы. Такое решение в отношении украинского офицера принял Второй Западный окружной военный суд. Приговор был вынесен заочно, информирует пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП) России.
Напомним, в феврале 2025 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши*, который отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже Курской области, когда там находились мирные жители.
Также сообщалось, что Карпуша* неоднократно отдавал приказы об обстреле Курской области ракетами с кассетной боевой частью, содержащей суббоеприпасы. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Кроме того, следствие установило, что 23 июня 2024 года Карпуша* поручил своим подчинённым атаковать пляж на Черноморском побережье Севастополя. Снаряд попал в цель, кассетные боеприпасы взорвались. В результате погибли люди, среди них двое детей.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росинформмониторинга.