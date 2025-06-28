Российский суд заочно приговорил украинского офицера к пожизненному заключению

Напомним, в феврале 2025 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши*, который отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже Курской области, когда там находились мирные жители.