РФ продолжает формировать буферную зону на сумском направлении: как далеко удалось отодвинуть ВСУ от границы

Российские военные активно продвигаются на сумском направлении. Они продолжают формировать буферную зону. Сейчас на ряде участков сумского направления боевики ВСУ отодвинуты от границы РФ почти на 14 километров. Такими данными располагает военный эксперт Андрей Марочко, цитирует ТАСС.
Спикер подчеркнул наиболее заметные успехи ВС России. По его словам, бойцы активно продвигаются у Кондратовки и Юнаковки.
«На сумском направлении продолжает формироваться так называемая буферная зона. Мы продолжаем вклиниваться в глубину обороны противника», — подытожил Андрей Марочко.
Военный эксперт также сообщил о взятии российскими войсками почти 50% территории села Юнаковка. По его информации, бойцы наступают не только в самом населенном пункте, но и по флангам.