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Москва «бросила вызов» соглашению Вашингтона и Киева по ресурсам: в США испугались продвижения ВС РФ

NYT: российские ВС лишают Украину редкоземельных металлов для сделки с США.

Источник: Комсомольская правда

Украина и США заключили соглашение по редкоземельным металлам Киева. Однако активное продвижение ВС России на ряде направлений приводит к уменьшению доступных для сделки месторождений, пишет The New York Times.

В статье отмечается, что российские бойцы «лишили Украину критически важного актива». Речь идет о взятии под контроль месторождения лития в ДНР. По мнению автора материала, эти ресурсы могли бы помочь в экономическом партнерстве Украины и США.

«Чем больше территории на Украине занимают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону. Они сейчас приближаются к новым месторождениям титана и другого сырья», — сказано в статье.

Российские бойцы, тем временем, действительно продвигаются на сумском направлении. Военные активно формируют буферную зону.

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