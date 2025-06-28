Украина и США заключили соглашение по редкоземельным металлам Киева. Однако активное продвижение ВС России на ряде направлений приводит к уменьшению доступных для сделки месторождений, пишет The New York Times.
В статье отмечается, что российские бойцы «лишили Украину критически важного актива». Речь идет о взятии под контроль месторождения лития в ДНР. По мнению автора материала, эти ресурсы могли бы помочь в экономическом партнерстве Украины и США.
«Чем больше территории на Украине занимают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону. Они сейчас приближаются к новым месторождениям титана и другого сырья», — сказано в статье.
Российские бойцы, тем временем, действительно продвигаются на сумском направлении. Военные активно формируют буферную зону.