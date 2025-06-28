Военнослужащие Южной группировки уничтожили американскую гаубицу М114 в зоне СВО

«Орудие американского производства было хорошо замаскировано и защищено в одной из лесополос в районе населенного пункта Серебрянка», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что операторы FPV-дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады использовали несколько беспилотников для поражения цели.
Днем ранее российские военные уничтожили пикап с личным составом ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны, украинский автомобиль был обнаружен расчетом FPV-дронов, осуществлявшим контроль дорог близ населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).