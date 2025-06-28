Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащие Южной группировки уничтожили американскую гаубицу М114 в зоне СВО

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ) 155-мм гаубицу М114 производства США. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Орудие американского производства было хорошо замаскировано и защищено в одной из лесополос в районе населенного пункта Серебрянка», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что операторы FPV-дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады использовали несколько беспилотников для поражения цели.

Днем ранее российские военные уничтожили пикап с личным составом ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны, украинский автомобиль был обнаружен расчетом FPV-дронов, осуществлявшим контроль дорог близ населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).