Всего, по данным Минобороны от пятницы, за неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта в ДНР. На этом участке зоны СВО Украина потеряла более 1360 военных и два танка.