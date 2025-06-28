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Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС России уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки «Восток», сообщили журналистам в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — рассказали в министерстве.

Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — заключили в ведомстве.

Всего, по данным Минобороны от пятницы, за неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта в ДНР. На этом участке зоны СВО Украина потеряла более 1360 военных и два танка.