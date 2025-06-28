Сотрудники украинских ТЦК (структура, аналогичная военкомату) ищут скрывающихся от мобилизации мужчин при помощи дронов и тепловизоров. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По словам подпольщика, таким образом разыскивают людей, которые пытаются оборудовать укрытие у себя дома.
«ТЦК ходит с дроноводами. С БПЛА проводят разведку, на некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики, чтобы человек не мог спрятаться даже у себя дома», — цитирует подпольщика РИА Новости.
Тем временем чиновники на Украине нашли хитрый способ избежать мобилизации: они не возвращаются из загранкомандировок.
Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины не хватает бойцов. Потери стали колоссальными, а количество дезертиров растет. В связи с этим в Киеве нарастают разговоры о призыве женщин.