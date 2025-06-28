Боец Рубин: ВСУ при отступлении минируют натовские короба для патронов

Украинские военные оставляют при отступлении заминированные короба для патронов к пулеметам западного производства. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Российское оборонное ведомство показало видеоролик, на котором боец с позывным Рубин продемонстрировал трофейные боеприпасы, которые были оставлены ВСУ при отступлении на южнодонецком направлении. Среди трофеев оказались пулеметные ленты, гранаты и другие боеприпасы и вооружение.
«У нас имеются короба к натовскому пулемету, запечатанные и опломбированные. Вскрывать опасно бывает — минируют», — сказал Рубин.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ минируют аптечки и электронные сигареты в зоне СВО.
Также сообщалось, что во время оккупации Суджи Курской области боевики Вооруженных сил Украины минировали еду. Они маскировали взрывчатку под шоколадные батончики.
Напомним, накануне Пасхи ВСУ целенаправленно минировали кладбища и места захоронения в курском приграничье.