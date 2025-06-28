Боец Рубин: ВСУ при отступлении минируют натовские короба для патронов

Российское оборонное ведомство показало видеоролик, на котором боец с позывным Рубин продемонстрировал трофейные боеприпасы, которые были оставлены ВСУ при отступлении на южнодонецком направлении. Среди трофеев оказались пулеметные ленты, гранаты и другие боеприпасы и вооружение.