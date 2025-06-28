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Боец Рубин: ВСУ при отступлении минируют натовские короба для патронов

Украинские военные при отступлении оставляют опломбированные короба с патронами и минируют их.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные оставляют при отступлении заминированные короба для патронов к пулеметам западного производства. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Российское оборонное ведомство показало видеоролик, на котором боец с позывным Рубин продемонстрировал трофейные боеприпасы, которые были оставлены ВСУ при отступлении на южнодонецком направлении. Среди трофеев оказались пулеметные ленты, гранаты и другие боеприпасы и вооружение.

«У нас имеются короба к натовскому пулемету, запечатанные и опломбированные. Вскрывать опасно бывает — минируют», — сказал Рубин.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ минируют аптечки и электронные сигареты в зоне СВО.

Также сообщалось, что во время оккупации Суджи Курской области боевики Вооруженных сил Украины минировали еду. Они маскировали взрывчатку под шоколадные батончики.

Напомним, накануне Пасхи ВСУ целенаправленно минировали кладбища и места захоронения в курском приграничье.