Большинство иностранных добровольцев ВС РФ приезжает из социалистических стран и бывших республик СССР, сказал в интервью aif.ru писатель и политик, подполковник Росгварадии Захар Прилепин.
«Едут активно. Мы сами этим вопросом занимаемся. В первую очередь, речь о странах социалистического блока, где продолжают строить коммунизм. Они — основные, по привлечению добровольцев на территорию СВО. Это Куба, Венесуэла, Никарагуа, Вьетнам, Монголия, Африканские страны. И конечно же, страны бывшего Советского Союза. Из наших бывших республик. Так что все разглагольствования о том, что они ни за что не поедут воевать за нас — от лукавого», — сказал Захар Прилепин в комментарии aif.ru.
По словам писателя, число иностранцев, которые получили паспорт РФ и отправились на СВО сопоставимо с численностью бойцов из КНДР, помогавших освобождать и восстанавливать Курскую область.
«Между прочим, Александр Бастрыкин (председатель Следственного комитета — ред.) сообщил, что у нас из числа людей, которые получили российское гражданство, так называемых мигрантов, на СВО уже 20 тысяч. Мы очень мало про это говорим и очень мало осмысляем эту цифру. 20 тысяч человек — это соразмерно с северокорейской помощью в Курской области», — отметил Прилепин.
По словам собеседника aif.ru, число натурализованных военных могло бы быть в пять раз больше, если бы была развернута активная кампания по привлечению добровольцев в постсоветских странах.
Известно, что в интернациональной бригаде «Пятнашка» служат добровольцы из разных стран, в том числе британские, китайские, французские, японские и сербские бойцы. 24 августа 2024 года бригада объявила, что приняла в свои ряды индонезийцев.