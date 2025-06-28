Прилепин сказал, откуда на СВО едет больше всего иностранных добровольцев

«Едут активно. Мы сами этим вопросом занимаемся. В первую очередь, речь о странах социалистического блока, где продолжают строить коммунизм. Они — основные, по привлечению добровольцев на территорию СВО. Это Куба, Венесуэла, Никарагуа, Вьетнам, Монголия, Африканские страны. И конечно же, страны бывшего Советского Союза. Из наших бывших республик. Так что все разглагольствования о том, что они ни за что не поедут воевать за нас — от лукавого», — сказал Захар Прилепин в комментарии aif.ru.