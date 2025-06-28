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«Это всё чудо!». Медсестра рассказала о выжившем после попадания в шею дрона бойце

Российский боец выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею.

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий выжил после того, как ударный FPV-дрон попал ему в шею. Медсестра с позывным «Феникс» рассказала РИА Новости, как это произошло.

По словам медсестры, у раненого был серьезный разрез на шее и то, что боец выжил, можно считать чудом.

«Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!», — рассказала Феникс.

По словам медсестры, это не единственный случай, когда бойцы идут на поправку с такими ранениями, при которых «не должны выжить вообще».

О том, как военнослужащий специальной военной операции целых 12 дней добирался ползком к своим и выжил после того, как его ошибочно посчитали мертвым, читайте здесь на KP.RU.

Также сайт KP.RU рассказывал, как медсестра закрыла своим телом раненого бойца от кассетных снарядов и чудом осталась жива.