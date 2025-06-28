Прилепин сказал, какие страны могли бы помочь России на СВО по примеру КНДР

«Я считаю, что таких форм сотрудничества, как с Северной Кореей, у нас должно быть не одна, а десять. Должны быть десять таких стран, которые готовы поставить 5, 10, 15, 20 тысяч человек для строительства или участия в боях. И тогда уже всем нашим западным заклятым партнерам будет понятно, что у нас сформирован блок, что наши товарищи готовы выставлять сотни тысяч людей для любого военного конфликта в поддержку России», — отметил Прилепин.