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Прилепин сказал, какие страны могли бы помочь России на СВО по примеру КНДР

Потенциальных союзников можно найти как в Азии, так и в Латинской Америке.

Источник: Аргументы и факты

Российским военным могли бы помочь в зоне СВО военные из таких стран как Монголия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Ирана, а также африканских государств и выходцы из бывших республик СССР. Об этом в интервью aif.ru сказал писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

«Северокорейский маршал говорил, что они будут всегда поддерживать Россию. Я бы очень хотел слышать подобные речи от руководителей, условно, Монголии, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и африканских стран. И Ирана еще желательно. С этими ребятами действительно надо договариваться», — отметил Захар Прилепин в комментарии aif.ru.

Также писатель отметил, что к российской армии в качестве добровольцев, активно присоединяются уроженцы соседних стран — бывших советских республик.

«Я считаю, что таких форм сотрудничества, как с Северной Кореей, у нас должно быть не одна, а десять. Должны быть десять таких стран, которые готовы поставить 5, 10, 15, 20 тысяч человек для строительства или участия в боях. И тогда уже всем нашим западным заклятым партнерам будет понятно, что у нас сформирован блок, что наши товарищи готовы выставлять сотни тысяч людей для любого военного конфликта в поддержку России», — отметил Прилепин.

Ранее стало известно, что Северная Корея направит 1000 саперов для разминирования Курской области. Также ожидается прибытие 5000 военнослужащих-строителей, которые займутся восстановлением повреждённой инфраструктуры.

В конце апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов поблагодарил представителей Северной Кореи за помощь в освобождении Курской области.

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