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Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник ВСУ над регионами России

В ночь на 28 июня силы ПВО России предотвратили атаку украинских беспилотников на девять регионов страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь успешно отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, в период с 23:30 27 июня до 06:45 28 июня был уничтожен 31 украинский беспилотный аппарат самолётного типа.

Основная часть воздушных целей была перехвачена над Республикой Крым, где сбили девять БПЛА. Шесть аппаратов уничтожили над Брянской областью, ещё пять — над Смоленской областью. Над акваторией Чёрного моря ликвидировали пять дронов, над Азовским — два.

По одному беспилотнику сбили над Орловской, Белгородской и Калужской областями, а также над Краснодарским краем. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

Тем временем Российские войска продвигаются по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции. За предыдущую неделю были успешно освобождены от присутствия украинских нацистов шесть населённых пунктов.

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