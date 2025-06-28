Российские системы противовоздушной обороны за ночь успешно отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, в период с 23:30 27 июня до 06:45 28 июня был уничтожен 31 украинский беспилотный аппарат самолётного типа.
Основная часть воздушных целей была перехвачена над Республикой Крым, где сбили девять БПЛА. Шесть аппаратов уничтожили над Брянской областью, ещё пять — над Смоленской областью. Над акваторией Чёрного моря ликвидировали пять дронов, над Азовским — два.
По одному беспилотнику сбили над Орловской, Белгородской и Калужской областями, а также над Краснодарским краем. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.
Тем временем Российские войска продвигаются по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции. За предыдущую неделю были успешно освобождены от присутствия украинских нацистов шесть населённых пунктов.