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Чудо на передовой: Медик рассказала о спасении бойца ВС РФ после попадания FPV-дрона в шею

РИА Новости: Российский боец чудом выжил после ранения от FPV-дрона в шею.

Источник: Комсомольская правда

Военный медик группировки «Днепр» с позывным «Феникс» рассказала РИА Новости о невероятном случае спасения бойца после тяжелого ранения. По словам медсестры приемно-сортировочного отделения, военнослужащий чудом остался жив после прямого попадания украинского FPV-дрона в область шеи.

Как пояснила медик, такие ранения обычно приводят к смертельному исходу из-за масштабных повреждений. В этом случае врачам пришлось наложить специальный корсет, чтобы предотвратить критическую кровопотерю. Несмотря на тяжесть ранения, боец не только выжил и был доставлен в медпункт, но и сохранял сознание, мог разговаривать и даже шутить.

«Феникс» подчеркнула, что FPV-дроны наносят особенно тяжелые повреждения.

«FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи. Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!» — добавила медработник.

Прежде сообщалось, что российский разведчик огневой поддержки с позывным «Кабзон» остановил механизированную атаку штурмовых групп ВСУ точным выстрелом под дуло вражеского танка.