Военный медик группировки «Днепр» с позывным «Феникс» рассказала РИА Новости о невероятном случае спасения бойца после тяжелого ранения. По словам медсестры приемно-сортировочного отделения, военнослужащий чудом остался жив после прямого попадания украинского FPV-дрона в область шеи.
Как пояснила медик, такие ранения обычно приводят к смертельному исходу из-за масштабных повреждений. В этом случае врачам пришлось наложить специальный корсет, чтобы предотвратить критическую кровопотерю. Несмотря на тяжесть ранения, боец не только выжил и был доставлен в медпункт, но и сохранял сознание, мог разговаривать и даже шутить.
«Феникс» подчеркнула, что FPV-дроны наносят особенно тяжелые повреждения.
«FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи. Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!» — добавила медработник.
Прежде сообщалось, что российский разведчик огневой поддержки с позывным «Кабзон» остановил механизированную атаку штурмовых групп ВСУ точным выстрелом под дуло вражеского танка.