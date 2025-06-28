Чудо на передовой: Медик рассказала о спасении бойца ВС РФ после попадания FPV-дрона в шею

Как пояснила медик, такие ранения обычно приводят к смертельному исходу из-за масштабных повреждений. В этом случае врачам пришлось наложить специальный корсет, чтобы предотвратить критическую кровопотерю. Несмотря на тяжесть ранения, боец не только выжил и был доставлен в медпункт, но и сохранял сознание, мог разговаривать и даже шутить.