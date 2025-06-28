Мэр Одессы Геннадий Труханов перед митингом в защиту русской культуры заявил, что Одесса не является русским городом, сообщает украинское издание «Телеграф». В субботу в Одессе запланированы акции как сторонников, так и противников русской культуры.
Сообщается, что накануне мэр оказался в конфликте с жителями из-за памятника Александру Пушкину.
«Одесса — это не русский город», — приводит слова Труханова издание.
Ранее в апреле жители города выразили недовольство по поводу вандализма — неизвестные надели петлю на шею памятника поэту. Также сообщалось, что на памятники Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову появились надписи с призывом их демонтировать.
После событий 2014 года власти Украины начали активную борьбу не только с наследием советской эпохи, но и с влиянием России, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного, который обязывает граждан использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года украинский парламент рассмотрел законопроект о национальных меньшинствах, который направлен на выполнение рекомендаций Еврокомиссии. Он усиливает ограничения на использование русского языка, в то время как языкам других меньшинств предоставляются некоторые льготы. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, русскоязычные жители Украины сталкиваются с дискриминацией по сравнению с языковыми меньшинствами из стран Европейского союза.
Одесса является русским городом, и это всем хорошо известно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией. Глава государства напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, так как там расположены исторически российские территории.
«Там всегда на выборах голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами. Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом», — заявил российский лидер 14 декабря.