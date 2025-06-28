Мэр Одессы Геннадий Труханов по-русски заявил, что город не русский

После событий 2014 года власти Украины начали активную борьбу не только с наследием советской эпохи, но и с влиянием России, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного, который обязывает граждан использовать украинский во всех сферах жизни.