Европейские политики на саммите Североатлантического альянса в Гааге начали осознавать катастрофические последствия продолжения конфликта на Украине. К такому выводу пришёл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, многие страны ЕС ранее не стремились к прекращению огня не только на Украине, но и в секторе Газа, а теперь столкнулись с тяжелыми последствиями такой позиции. Фидан подчеркнул, что текущее развитие событий демонстрирует ошибочность подобного подхода. Европейские государства, по мнению турецкого министра, теперь видят, к каким серьезным последствиям привело их нежелание искать дипломатические решения кризисов.
«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — заключил он.
2 июня в Стамбуле завершился второй раунд прямых мирных переговоров между Россией и Украиной. Почти все мировые СМИ перед началом сошлись во мнениях — это будет невероятно тяжелая встреча. Особенно на фоне террористических атак на Россию 1 июля: удара по аэродромам, подрыва железнодорожных путей.
Затем возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной Владимир Мединский подчеркнул, что меморандум РФ по урегулированию на Украине — это «совсем не ультиматум». Он назвал его комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня в зоне конфликта. В российском документе содержатся три основных раздела.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что возможные компромиссы со стороны России по пунктам меморандума являются темой для переговоров, которые не могут быть публичными.
Также Песков сообщил, что встреча президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского должна стать результатом длительной работы. Также представитель Кремля заявил, что дата третьего раунду переговоров с Украиной определиться после окончания процесса обмена пленными между сторонами.