Фидан: В ЕС осознали, какими последствиями грозит продолжение боёв на Украине

По его словам, многие страны ЕС ранее не стремились к прекращению огня не только на Украине, но и в секторе Газа, а теперь столкнулись с тяжелыми последствиями такой позиции. Фидан подчеркнул, что текущее развитие событий демонстрирует ошибочность подобного подхода. Европейские государства, по мнению турецкого министра, теперь видят, к каким серьезным последствиям привело их нежелание искать дипломатические решения кризисов.