«Сумская область, четыре удара. Цели: позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. (Зафиксирован. — Прим. ред.) прилет в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным», — заявил собеседник агентства.
Также армия ударила по военной логистике противника в Харьковской области, поражены пункт переброски БПЛА и складское помещение в пригороде Чугуева.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.