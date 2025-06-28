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ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки беспилотников, российская ПВО сбила 6 бомб и 252 дрона, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.