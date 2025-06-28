ПВО сбила шесть управляемых авиабомб и 252 беспилотника ВСУ за сутки

Минобороны РФ также сообщило, что авиация и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.