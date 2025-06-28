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Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Освобождение Червоной Зирки в ДНР позволило российской армии взять под контроль важный участок фронта, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта. Таким образом, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск “Восток”, — заявило ведомство.

Министерство объявило о взятии Червоной Зирки в субботу.

По данным ведомства, это пятый населенный пункт, освобожденный группировкой «Восток» в течение недели. Также бойцы взяли:

  • Запорожье;
  • Перебудову;
  • Шевченко;
  • Ялту.

Этот участок фронта находится на стыке ДНР и Днепропетровской области.