Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР

«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта. Таким образом, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск “Восток”, — заявило ведомство.
Министерство объявило о взятии Червоной Зирки в субботу.
По данным ведомства, это пятый населенный пункт, освобожденный группировкой «Восток» в течение недели. Также бойцы взяли:
- Запорожье;
- Перебудову;
- Шевченко;
- Ялту.
Этот участок фронта находится на стыке ДНР и Днепропетровской области.