Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР

«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта. Таким образом, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск “Восток”, — заявило ведомство.