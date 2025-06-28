«Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет», — заявил собеседник агентства.
По его словам, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в украинском Новомосковске. Из этого воинского формирования уже перебрасывают солдат в бригады и полки, участвующие в боевых действиях, отметил он.
«Примечательно, что родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей», — добавил источник.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подтверждает проблемы ВСУ с комплектованием подразделений и нехваткой обученного личного состава, из-за чего в бой направляют даже учебные формирования.