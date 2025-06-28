На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ

«Примечательно, что родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей», — добавил источник.