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На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На Сумском направлении обнаружили бойцов 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет», — заявил собеседник агентства.

По его словам, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в украинском Новомосковске. Из этого воинского формирования уже перебрасывают солдат в бригады и полки, участвующие в боевых действиях, отметил он.

«Примечательно, что родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей», — добавил источник.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подтверждает проблемы ВСУ с комплектованием подразделений и нехваткой обученного личного состава, из-за чего в бой направляют даже учебные формирования.