Киев специально не эвакуирует жителей Сум: боевики ВСУ прячут за их спинами артиллерию

«Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика», — подчеркнул военнослужащий, напомнив, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что пустые города проще взять.