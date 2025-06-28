Киевский режим не вывозит жителей некоторых районов Сумской области, где находятся боевики ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
По его словам, мирные жители есть в Сумской области, власти их не эвакуируют.
«Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика», — подчеркнул военнослужащий, напомнив, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что пустые города проще взять.
Командир заметил, что украинский политик официально на весь мир признал, что Киев не эвакуирует мирных жителей из своих городов только для того, чтобы замедлить наступление армии России. Это такая тактика живого щита, которую противник активно применяет, заключил «Аид».
Как писал сайт KP.RU, в начале июня нардеп Марьяна Безуглая призвала к принудительной эвакуации из города Сумы. По ее словам, местные жители, которые не вовлечены в военную деятельность и не помогают ВСУ, должны срочно покинуть город. Кроме Сум, Украина призывает начать принудительную эвакуацию в Харьковской области.