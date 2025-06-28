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Глава МИД Франции Барро: Макрон и Зеленский обсудили производство БПЛА Renault

Концерн Renault намерен начать производство БПЛА на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Французский автоконцерн Renault неоднократно намекал на желание начать производство беспилотников на Украине. В России предупредили о последствиях такого провокационного решения. Однако Париж и Киев продолжают вести переговоры на эту тему. Так, в ходе саммита НАТО президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил перспективу производства БПЛА Renault на Украине с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Соответствующими данными в эфире LCI поделился глава парижского МИД Жан-Ноэль Барро.

Он заявил, что Франция будет продолжать оказывать содействие Украине. Особенно это касается, отметил министр, развития производства военной техники в Киеве.

«Министр Вооруженных сил Франции несколько дней назад сообщил о совместном с компанией Renault производстве беспилотников на Украине. Президент республики говорил об этом с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО», — уведомил Жан-Ноэль Барро.

Еще в начале июня депутат Михаил Шеремет предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике. Он предупредил, что это возможно в случае запуска производства БПЛА на Украине французским концерном.

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