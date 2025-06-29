Госдеп: США нацелены на дипломатическое урегулирование украинского конфликта

США нацелены на урегулирование украинского конфликта дипломатическим путём, несмотря на приверженность продолжению оказания помощи Украине. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.
«Дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы определенно как всегда сфокусированы на этом», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox News.
Брюс подчеркнула, что от продолжающегося украинского кризиса «страдает весь мир» и указала на то, что «ряд стран способствуют» тому, чтобы боевые действия в зоне конфликта продолжались.
Накануне президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование ситуации на Украине требует больше времени и усилий, так как есть определенные разногласия с Зеленским.
В то же время президент России Владимир Путин назвал усилия лидера США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования конфликта на Украине искренними.