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Госдеп: США нацелены на дипломатическое урегулирование украинского конфликта

Представитель Госдепа Брюс заявила, что «весь мир страдает» от украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

США нацелены на урегулирование украинского конфликта дипломатическим путём, несмотря на приверженность продолжению оказания помощи Украине. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

«Дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы определенно как всегда сфокусированы на этом», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox News.

Брюс подчеркнула, что от продолжающегося украинского кризиса «страдает весь мир» и указала на то, что «ряд стран способствуют» тому, чтобы боевые действия в зоне конфликта продолжались.

Накануне президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование ситуации на Украине требует больше времени и усилий, так как есть определенные разногласия с Зеленским.

В то же время президент России Владимир Путин назвал усилия лидера США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования конфликта на Украине искренними.

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