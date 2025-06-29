Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины

Примерно в 01:20 29 июня в трех областях Украины объявили ракетную опасность. За час уведомление распространилось на всю территорию страны. Об этом гласят данные официального ресурса Украины для оповещения населения.
Так, с 01:40 сигналы воздушной тревоги звучат в 17 регионах республики. В трех оставшихся областях — Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой — ракетную опасность объявили к 02:20.
Кроме того, по сведениям местных СМИ, в некоторых городах услышали взрывы. Они прогремели, в том числе, в Николаеве, расположенном на юге Украины.
Прошлой ночью взрывы прозвучали в Одессе. В одном из районов, по имеющимся данным, произошел пожар. Всё происходило на фоне объявленной на территории города воздушной тревоги.