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Киеву сообщили печальные новости: На Украину едут изношенные танки из Австралии

MWM: Австралийские танки Abrams не изменят ситуацию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Танки Abrams, которые передает Украине Австралия, не способны изменить ситуацию на поле боя, так как их боеготовность значительно снижена, а требования к техническому обслуживанию увеличены из-за износа. Такой вывод озвучили эксперты американского издания Military Watch Magazine.

«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены», — сказано в публикации.

Автор также обращает внимание на конструктивный недостаток данной модели танков — слабую защиту крыши. Это делает их недостаточно эффективными в условиях боевых действий с использованием дронов.

Ранее эксперт Рожин предположил, что часть австралийских танков будет пригодна к использованию после соответствующего обслуживания. «Ту часть, которая совсем тухлая, на запчасти пустят для тех танков, которые могут участвовать в бою», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что американские танки Abrams, поставленные Киеву, потребляют слишком много топлива, что стало их ключевой слабостью.