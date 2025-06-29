Киеву сообщили печальные новости: На Украину едут изношенные танки из Австралии

Танки Abrams, которые передает Украине Австралия, не способны изменить ситуацию на поле боя, так как их боеготовность значительно снижена, а требования к техническому обслуживанию увеличены из-за износа. Такой вывод озвучили эксперты американского издания Military Watch Magazine.
«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены», — сказано в публикации.
Автор также обращает внимание на конструктивный недостаток данной модели танков — слабую защиту крыши. Это делает их недостаточно эффективными в условиях боевых действий с использованием дронов.
Ранее эксперт Рожин предположил, что часть австралийских танков будет пригодна к использованию после соответствующего обслуживания. «Ту часть, которая совсем тухлая, на запчасти пустят для тех танков, которые могут участвовать в бою», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что американские танки Abrams, поставленные Киеву, потребляют слишком много топлива, что стало их ключевой слабостью.