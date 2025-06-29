«Нагло шли через поле»: командир штурмовиков Кит поделился деталями захода ВС РФ в Алексеевку ДНР

Российские бойцы заходили в населенный пункт Алексеевка в ДНР через открытое поле. Однако украинским боевикам не удалось обнаружить след ВС РФ. Боевики не могли видеть российских военных через тепловизор, сообщил командир штурмовой группы 114-й бригады «Центра» с позывным Кит в интервью RT.
Он пояснил, что бойцы РФ ставили перед собой задачу войти в село незамеченными и начать зачистку населенного пункта, и им это удалось. Именно Алексеевка была одним из ключевых логистических опорных пунктов ВСУ, рассказал командир.
«Применяли антидроновое пончо, заходили из населенного пункта Андреевка через поле, прямо нагло шли через поле. Противник не мог нас обнаружить, так как в тепловизор не было видно наших военнослужащих», — добавил Кит.
Российские войска также освободили село Новая Кругляковка в Харьковской области. Продвижение на этом направлении продолжается.