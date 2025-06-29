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Во Львове прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов раздалась во Львове в ночь на 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

Ряд взрывов прозвучал во Львове, расположенном на западе Украины, в ночь на воскресенье 29 июня. Об этом информирует украинское издание «Общественное».

Сообщения о взрывах были опубликованы в Telegram-канале «Общественного» в 2.23 и в 2.59, ранее сообщалось о том, что в городе работают силы ПВО.

Взрывы во Львове произошли на фоне воздушной тревоги. Напомним, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины в ночь на 29 июня.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Накануне сообщалось, что не менее пяти взрывов прозвучало в Одессе в ночь на субботу 28 июня.

Также в ночь на 27 июня в Киеве и Киевской области дважды сообщали о взрывах.