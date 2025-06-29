На территории Николаева и Львова прогремели взрывы

В ночь на субботу взрывы прозвучали также в Одессе. Украинские СМИ сообщали о минимум пяти ударах. О взрывах стало известно около 23:45 27 июня. В это время на территории Одессы была объявлена воздушная тревога. В одном из районов города в результате взрывов возник пожар. О месте и последствиях возгорания информации не поступало.