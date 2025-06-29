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На территории Николаева и Львова прогремели взрывы

На территории всей Украины объявлена воздушная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Сирены звучат по всей Украине ночью 29 июня. По данным местных СМИ, ряд взрывов прогремел в Николаеве и Львове. Об этом сообщают телеканалы, оповещая о «повторных» ударах.

Кроме того, известно, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждение действует с 02:20 по Москве. Об этом гласят данные официального ресурса Украины для оповещения населения.

В ночь на субботу взрывы прозвучали также в Одессе. Украинские СМИ сообщали о минимум пяти ударах. О взрывах стало известно около 23:45 27 июня. В это время на территории Одессы была объявлена воздушная тревога. В одном из районов города в результате взрывов возник пожар. О месте и последствиях возгорания информации не поступало.