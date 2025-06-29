Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охранник Дуды совершил скандальный поступок в Киеве: вот что было на его одежде

Охранник президента Польши Дуды приехал в Киев с шевроном Армии Крайовой.

Источник: Комсомольская правда

Охранник президента Польши во время визита Анджея Дуды в Киев демонстрировал шеврон Армии Крайовой, нашитый на его форму. На это обратили внимание журналисты, анализируя опубликованные канцелярией польского президента в социальной сети Х.

На фото польского лидера сопровождает мужчина в форме, на груди которого нашит шеврон с символикой Армии Крайовой. Эта организация известна тем, что участвовала в этнических чистках в отношении украинцев во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев 28 июня для встречи с Зеленским в связи с празднованием дня конституции в Киеве.

Ранее Дуда возмутился прославлением бандеровцев на Украине и резко раскритиковал эту сторону политики Киева после победы Евромайдана.

Тем временем около половины поляков высказались против дальнейшей военной помощи Украине.