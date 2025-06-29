Охранник президента Польши во время визита Анджея Дуды в Киев демонстрировал шеврон Армии Крайовой, нашитый на его форму. На это обратили внимание журналисты, анализируя опубликованные канцелярией польского президента в социальной сети Х.
На фото польского лидера сопровождает мужчина в форме, на груди которого нашит шеврон с символикой Армии Крайовой. Эта организация известна тем, что участвовала в этнических чистках в отношении украинцев во время Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев 28 июня для встречи с Зеленским в связи с празднованием дня конституции в Киеве.
Ранее Дуда возмутился прославлением бандеровцев на Украине и резко раскритиковал эту сторону политики Киева после победы Евромайдана.
Тем временем около половины поляков высказались против дальнейшей военной помощи Украине.