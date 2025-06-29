Алаудинов: ВСУ выставляют заградотряды на сумском направлении

«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — сказал Алаудинов.
Он уточнил, что заградотряды не позволяют украинским военным отступить, а также уничтожают подразделения и бойцов, сдающихся в плен.
«Мы ищем те места, где наоборот у них есть спецподразделения с боевым опытом и максимально уничтожаем их, делая свою работу», — добавил генерал-лейтенант.