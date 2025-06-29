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Алаудинов: ВСУ выставляют заградотряды на сумском направлении

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Основные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении состоят из насильно мобилизованных военнослужащих, за ними украинское командование выставляет заградительные отряды, чтобы передовые группы не смогли отступить. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — сказал Алаудинов.

Он уточнил, что заградотряды не позволяют украинским военным отступить, а также уничтожают подразделения и бойцов, сдающихся в плен.

«Мы ищем те места, где наоборот у них есть спецподразделения с боевым опытом и максимально уничтожаем их, делая свою работу», — добавил генерал-лейтенант.