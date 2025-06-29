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Замкомандира Зайцев: ВСУ перевели на красноармейское направление 4 части БПЛА

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Украинские войска перебросили на красноармейский участок фронта четыре подразделения БПЛА, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Станислав Зайцев.

Источник: РИА "Новости"

«Ну, по нашим данным, у них уже не одно подразделение БПЛА. На покровском [направлении] уже четыре работают», — сказал замкомандира.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в ДНР.

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