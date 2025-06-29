Замкомандира Зайцев: ВСУ перевели на красноармейское направление 4 части БПЛА

«Ну, по нашим данным, у них уже не одно подразделение БПЛА. На покровском [направлении] уже четыре работают», — сказал замкомандира.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка в ДНР.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше