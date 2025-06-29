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Саперы ВДВ разминировали дороги на ореховском направлении

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Саперы-десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ обезвредили при помощи дронов дороги с подъездными путями к линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Инженерно-саперные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ ежедневно ведут непростую и опасную работу по разминированию дорог с подъездными путями к передовым позициям на ореховском направлении в Запорожской области. В связи с тем, что противник по ночам с помощью беспилотных летательных аппаратов дистанционно минирует дороги на территории контролируемой нашими подразделениями, саперы-десантники ежедневно проводят разминирование дорог, чтобы по ним беспрепятственно смогла проехать боевая и специальная техника ВДВ для подвоза личного состава и его ротации на передовой, а также для доставки боеприпасов и других материальных средств боевым подразделениям новороссийских десантников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасного обезвреживания дистанционно установленных взрывоопасных предметов — мин, самодельных взрывных устройств, упавших и не сработавших вражеских FPV-дронов — применяется метод воздушного разминирования с БПЛА.

«Сначала участок дороги осматривается с помощью разведывательного беспилотника на предмет обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП), а затем по обнаруженным взрывным устройствам осуществляется сброс боеприпасов. В результате чего происходит дистанционный подрыв ВОП и его обезвреживание. Способ воздушного разминирования стал актуален вследствие того, что на многих современных минах и ВОП установлены сейсмические и лазерные датчики, которые не позволяют саперу подойти к ним для их обезвреживания. Кроме того, проведению разминирования стандартными методами сильно мешает работа беспилотной авиации противника», — отметили в военном ведомстве.

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