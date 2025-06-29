Саперы ВДВ разминировали дороги на ореховском направлении

«Инженерно-саперные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ ежедневно ведут непростую и опасную работу по разминированию дорог с подъездными путями к передовым позициям на ореховском направлении в Запорожской области. В связи с тем, что противник по ночам с помощью беспилотных летательных аппаратов дистанционно минирует дороги на территории контролируемой нашими подразделениями, саперы-десантники ежедневно проводят разминирование дорог, чтобы по ним беспрепятственно смогла проехать боевая и специальная техника ВДВ для подвоза личного состава и его ротации на передовой, а также для доставки боеприпасов и других материальных средств боевым подразделениям новороссийских десантников», — говорится в сообщении.