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Алаудинов: Командование ВСУ выставляет заградотряды на сумском направлении

Украинские командиры используют заградотряды, чтобы мобилизованные не смогли отступить с поля боя.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ использует заградотряды для того, чтобы военнослужащие не могли отступить с поля боя. В частности, это практикуется на сумском направлении, где большинство подразделений ВСУ состоит из насильно мобилизованных, информирует ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апты Алаудинова.

«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — сказал российский военачальник, уточнив, что заградотряды не только не дают украинским военнослужащим отступить, но и уничтожают тех, кто хочет сдаться в плен.

Тем временем Украина начинает мобилизацию ограниченно годных к военной службе граждан. Это связано с острым дефицитом кадров в ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские власти активно привлекают молодежь и женщин в Вооруженные силы, добавив, что эта политика будет ужесточаться вплоть до принудительной мобилизации.