Алаудинов: Командование ВСУ выставляет заградотряды на сумском направлении

«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — сказал российский военачальник, уточнив, что заградотряды не только не дают украинским военнослужащим отступить, но и уничтожают тех, кто хочет сдаться в плен.