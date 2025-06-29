Польша подняла авиацию НАТО из-за якобы активности российских ВС на Украине

Польская авиация, а также истребители стран-союзников этой страны по Североатлантическому альянсу подняты в небо якобы из-за активности России на Украине. Об этом информирует оперативное командование польских вооруженных сил.
Сообщается, что в воздух подняты дежурные пары истребителей. Также приведены в состояние повышенной готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.
«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — сказано в распространенном в социальной сети Х релизе.
О подобной ситуации сообщалось 17 июня. Тогда польские военные также задействовали привели в готовность ПВО и подняли самолеты под предлогом якобы активности России.
В ночь с 24 на 25 мая вместе с союзниками поднимала в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине, самолеты находились в небе в течение трех часов.