Меркурис: Речь Путина наводит на мысль о скорой победе России на Украине

Россия уверена в своих вооруженных силах и в скором времени одержит победу в украинском конфликте. Такой вывод сделал британский аналитик Александр Меркурис, исходя из фразы президента РФ Владимира Путина о сокращении затрат на оборону.
«Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро», — сказал Меркурис.
Аналитик заметил, что в то же время НАТО держит курс на увеличение оборонных расходов. Из этого Меркурс сделал вывод, что уровень развития российской армии позволит ей без дополнительных затрат справиться с армией НАТО в случае возникновения угрозы со стороны альянса.
Тем временем Путин предупредил Европу, что ЕС может «сдохнуть», даже не успев напасть на Россию.
Накануне российский лидер рассказал, что планируется сокращение расходов на оборону, и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку.
Напомним, представители стран-членов НАТО во время саммита в Гааге заявили о готовности увеличить расходы на оборону до необходимого объема.