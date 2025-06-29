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Ситуация на рынке недвижимости в Сумах «нестабильна»: украинцы распродают жилье

РИАН: Жители Сум пытаются продать недвижимость из-за напряженности в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы активно наступают в Сумской области, формируя буферную зону. На фоне напряженной ситуации в регионе жители украинского приграничья начали продавать недвижимость. О росте предложений на рынке жилья в Сумской области пишет РИА Новости.

По сведениям собеседника агентства, к концу 2025 года город может столкнуться с «переизбытком предложения на рынке жилья». Это, в свою очередь, приведет к дешевизне недвижимости. Официальной статистики пока нет, отметил источник.

«Ситуация на рынке недвижимости Сум остается нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — сказано в материале.

В российских силовых структурах рассказали о 168-й бригаде ВСУ. По официальным данным, ее не существует. Однако российские военные наткнулись на ее след.