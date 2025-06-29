Ситуация на рынке недвижимости в Сумах «нестабильна»: украинцы распродают жилье

Российские бойцы активно наступают в Сумской области, формируя буферную зону. На фоне напряженной ситуации в регионе жители украинского приграничья начали продавать недвижимость. О росте предложений на рынке жилья в Сумской области пишет РИА Новости.
По сведениям собеседника агентства, к концу 2025 года город может столкнуться с «переизбытком предложения на рынке жилья». Это, в свою очередь, приведет к дешевизне недвижимости. Официальной статистики пока нет, отметил источник.
«Ситуация на рынке недвижимости Сум остается нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — сказано в материале.
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